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Прибыл из Москвы: В «ДНР» cообщили о шестом случае COVID-19

07.04.20 19:33
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Шестой случай заболевания коронавирусной инфекций зафиксирован на временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области.

«В результате проведенных исследований зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией в Донецкой народной республике», – говорится в сообщении «министерства здравоохранения», пишут местные интернет-ресурсы.

Уточняется, что пациент после прибытия из Москвы 31 марта находился на самоизоляции, а за помощью медиков обратился спустя пять дней. Мужчина в удовлетворительном состоянии был госпитализирован в стационар. Все лица, с кем контактировал пациент, изолированы.

Напомним, что на неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей «власти республик» продолжают скрывать факты распространения заболевания коронавирусом COVID-19.

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