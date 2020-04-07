Прибыл из Москвы: В «ДНР» cообщили о шестом случае COVID-19

Шестой случай заболевания коронавирусной инфекций зафиксирован на временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области.

«В результате проведенных исследований зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией в Донецкой народной республике», – говорится в сообщении «министерства здравоохранения», пишут местные интернет-ресурсы.

Уточняется, что пациент после прибытия из Москвы 31 марта находился на самоизоляции, а за помощью медиков обратился спустя пять дней. Мужчина в удовлетворительном состоянии был госпитализирован в стационар. Все лица, с кем контактировал пациент, изолированы.

Напомним, что на неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей «власти республик» продолжают скрывать факты распространения заболевания коронавирусом COVID-19.