Как получить разрешение на пересечение линии разграничения на Донбассе

Как действовать, чтобы получить разрешение на пересечение линии разграничения на Донбассе, рассказал начальник Управления пограничного контроля Департамента охраны государственного контроля Госпогранслужбы Юрий Лысюк, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, есть два варианта. «Первый – написать письмо на имя председателя Госпогранслужбы. Второй вариант – прибыть непосредственно на КПВВ с соответствующим пакетом подтверждающих документов. Не просто на словах, что есть какая-то проблема, и это не подтверждено, то ли он говорит правду, то ли нет – непонятно. Должны быть подтверждающие документы – копии, оригиналы. Старший по смене это рассматривает, доклад по команде, и в случае позитивного рассмотрения, пересечение разрешено», – сказал он.

Лысюк не привел статистику, сколько уже было принято решений о разрешение на персечение, отметив, что это не единичные случаи. «Но таких решений достаточно много. Каждый день они принимаются, может быть, и по несколько десятков. Все вопросы рассматривает довольно быстро и оперативно. Если заранее письмо получено, тут, понятно, процедура – письмо рассмотрели, написали ответ, отправили – это немного дольше. Но если непосредственно на КПВВ человек приезжает с документами, обращается, то тогда намного быстрее принимается решение», – рассказал Лысюк.

Он также ответил на вопрос, пропустят ли человека, у которого нет полного пакета документов из-за тех или иных обстоятельств, или если нет прописки на подконтрольной территории. «Эти вопросы берутся во внимание. И решение принимается командующим Объединенных сил. Разносторонне этот вопрос рассматривается, и в случае необходимости, человека пропускают или не пропускают, если недостаточно оснований», – отметил начальник Управления пограничного контроля.