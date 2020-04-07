Зеленский рассказал о семи самолетах с грузом для борьбы с Govid-19 и о Пасхе

Украина этой неделе ожидает прибытия не менее 7-и самолетов с медицинским грузом для борьбы с COVID-19. Об этом в традиционном видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает сегодня, 7 апреля, Офис президента.

Кроме того, президент напомнил перечень новых ограничений для преодоления коронавируса, введенных правительством с 6 апреля, отметив, что такие действия являются абсолютно симметричными с действиями большинства стран Европы и мира.

Особое внимание Зеленский уделил теме празднования Пасхи. Он отметил, что государство сделает все, чтобы была обеспечена трансляция богослужений на телевизионных каналах.

Всех украинцев президент призвал вспомнить Божью заповедь о любви к ближнему. «Во времена коронавируса лучшее проявление такой любви – это не создавать опасность для здоровья и жизни ближнего», – подчеркнул глава государства.