Разминирование Донбасса: Какую взрывчатку находят деминеры

На Донбассе за последние 5 лет от мин и других взрывоопасных предметов погибли и пострадали более 2 тыс. человек. В целом, в Донецкой и Луганской областях загрязнены минами более миллиона гектаров земли, а Украина входит в пятерку самых заминированных стран мира, передает АКМЦ.

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), 1 год боевых действий ведет к 10 годам очистки территорий от мин. Над разминированием украинской земли работают военные, спасатели, а также международные неправительственные организации.

Украине в разминировании помогают Великобритания, Соединенные Штаты, Европейский Союз, Германия, Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Чехия и другие страны. Благодаря этой помощи количество подрывов уменьшается с каждым месяцем: от 55 до 8 подрывов ежемесячно в 2016 году и 2019 годах соответственно.

Крупнейшим в нашей стране оператором гуманитарного разминирования является благотворительный фонд «ХАЛО Траст» (HALO Trust). Это британская некоммерческая, нерелигиозная, неполитическая организация, работающая в секторе противоминной деятельности по всему миру. В Украине организация работает с осени 2015 года, а именно разминирование начала проводить весной 2016 года.

«Организация сотрудничает с местными и областными администрациями, а также с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Министерством обороны Украины. Последнее составляет и утверждает план работ по разминированию раз в год, согласно которому мы и работаем. В то же время, этот план составляется с учетом наших возможностей и пожеланий. Мы определяем, какие участки будем очищать в первую очередь, а какие имеют второстепенное значение, или доступ и возможности их разминирования пока сложные или отсутствуют», – рассказывает менеджер по связям с общественностью «ХАЛО Траст Украина» Марина Куль.

По ее словам, «ХАЛО Траст» тесно сотрудничает с Гражданско-военным сотрудничеством Вооруженных сил Украины (ВСУ), который играет роль посредника между фондом и военными, помогает в организации процесса обезвреживания найденных боеприпасов спасателями или военными, а также предоставляет информацию о военной напряженности на участках разминирования, приближенных к линии столкновения.

Кроме того, недавно в «ХАЛО Траст» начался проект по наращиванию национального потенциала Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС). Этот проект предусматривает обучение гуманитарному разминированию представителей службы, затем в составе своих групп они также смогут заниматься работой, которую сейчас выполняют только международные операторы.

На сегодняшний день сотрудники» ХАЛО Траст» разминировали более 5,5 млн кв. м земли, почти 4 млн из которых расположены в Донецкой области. В целом, деминеры организации нашли и передали на обезвреживание почти 2 тыс. боеприпасов, без учета боеприпасов малого калибра.

«Чаще всего мы имеем дело с различными снарядами, взрывателями, минометными минами, гранатами и другими взрывоопасными пережитками войны, а также противотранспортными минами типа ТМ-62 и растяжками. Последние являются самой большой проблемой в работе, поскольку являются малозаметными, крайне чувствительными и чрезвычайно опасными для людей, в том числе деминеров», – рассказывает Марина Куль.

Она отметила, что опасность растяжек сильно влияет на скорость разминирования, а наибольшим приоритетом является безопасность деминеров. В этом году группы разминирования «ХАЛО Траст» продолжают работу вдоль всей линии соприкосновения в обеих областях. В Донецкой области участки разминирования расположены в Славянском, Лиманском, Бахмутском, Волновахском районах и на территории Мариупольского городского совета. В целом – около 30 участков.