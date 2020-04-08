Когда карантин закончится: Сохранят ли нынешние послабления для переселенцев

На период «антикоронавирусного» карантина в Украине отменен ряд проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), продолжается выплата пенсий и соцпособий без ранее обязательной идентификации. Но карантин когда-нибудь закончится… А с ним – и эти послабления. Эксперты прокомментировали «Донецким новостям», что нужно сделать, чтобы и далее меры в отношении переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса сохранились более лояльными, а также – каковы шансы, что проверки ослабят, отменят, а не ужесточат.

Михаил Фоменко, юрист-аналитик общественной организации «Донбасс SOS»:

– Необходима политическая воля правительства, готовность менять стратегию и отношение к системе социального обеспечения в целом и к нуждам ВПЛ в частности.

Стрессовая ситуация, с которой столкнулась наша страна, уже обнажила многие проблемы системы. Это и затянувшаяся на многие годы диджетализация, введение электронного доступа в социальной сфере, и привязка социальных выплат для ВПЛ к месту жительства, а не к потребностям человека.

Напомню, что проверки ВПЛ были отменены судом еще в 2018 году по иску юристов нашей организации. Видимо, тот, кто прописывал эти положения о проверках в новом законе, об этом не знал.

Однако остаются вопросы составления акта материально-бытовых условий при назначении адресной помощи (считайте, визит соцработника на дом), электронных услуг, идентификации в «Ощадбанке», отсутствие доступа к пенсии жителям временно оккупированных территорий и т.д.

Составления акта материально-бытовых условий при назначении соцвыплат для ВПЛ – остаток процедуры проверки, которая была отменена. На данный момент функционального значения в ней нет, поскольку вы вполне можете не присутствовать во время его составления, а в течение примерно недели после этого еще раз явиться в орган соцзащиты, где этот акт составят повторно (согласно действующему порядку Постановления Кабмина №365 от 2016 года) и назначат вам выплаты. То есть, весь вклад этого документа для назначения помощи – в том, чтобы он просто был.

Факт проживания подтверждается весьма условно. Пенсионные выплаты к этому порядку не относятся (после последних изменений Постановления КМУ №788 от 2019 года) и явка на дом соцработников не проводится.

На время карантина акт не составляется. Было бы замечательно, чтобы эта норма осталась и после окончания карантина.

Доступ к административным и социальным услугам и помощи через интернет – наверное, наиболее явно проявившийся недостаток во всех сферах взаимодействия гражданина с государством (от получения справки из налоговой до подачи иска в суд – сейчас очень много обращений от граждан, как сделать это дистанционно). Надеюсь, что результатом станет ускорение внедрения электронных сервисов во все сферы государственной жизни. И, что самое главное, – их адекватное правовое урегулирование.

Как пример – система «электронный суд». Хоть она и работает, но значительная часть судов не принимает документы, поданные через нее, из-за проблем с ее правовым статусом.

Все это далеко не новые вещи, работа над внедрением тех же электронных услуг ведется давно.

Доступа к украинским пенсиям у жителей неподконтрольной территории, к сожалению, нет и сейчас. Возможно, опыт приостановление идентификации и выплаты пенсии и социальных выплат без выезда каждые 60 дней покажет, что это делать и контролировать вполне реально – и поможет парламентариям морально подготовиться к принятию того же законопроекта 2083-д (законопроект №2083-д был провален Верховной Радой 5 февраля, он предусматривал упрощение получения пенсии переселенцами и пенсионерами, живущими на неподконтрольном Донбассе, – ред.).

Необходимо изменение подхода к предоставлению адресной помощи, которая ежемесячно выплачивается переселенцам как бы на компенсацию аренды жилья и оплаты коммунальных услуг (442 грн для трудоспособных лиц, 1000 грн – для нетрудоспособных, в т.ч. пенсионеров, до 1700 грн для лиц с инвалидностью, – ред.). Существующий порядок распыления средств («всем – по чуть-чуть») давно себя исчерпал. Будем объективны – сумма в 442 грн как компенсация за проживание – это ничто. А в условиях карантина и остановки экономики – дважды ничто. При том, что потребности семьи никто толком не изучает – выплаты получают и те, кто в принципе не испытывает особой нужды в такой компенсации, и те, кто нуждается в гораздо большем по объективным причинам. Существующая система не обеспечивает адресности и справедливости таких выплат.

Подытоживая: на данный момент остается ряд значительных проблем, которые требуют безотлагательных решений от правительства. Введение карантина может значительно подстегнуть процесс их решения и дать необходимый опыт применения, который можно использовать позднее.

В то же время, учитывая ожидаемый результат от остановки экономики из-за карантина и намечающийся кризис, ожидать серьезных улучшений (особенно таких, которые потребуют значительного финансирования) не приходится.

С другой стороны, ужесточения, скорее всего, тоже не произойдет. Местные выборы уже скоро. И к чести нынешней власти, таких «гуманных» решений в отношении жителей Донбасса и ВПЛ, как было при предыдущей, не принимается. И это – светлый момент.

Я бы склонялся к чему-то среднему. Произойдут давно назревшие и частично подготовленные изменения. При этом процессы, требующие значительных денежных вложений на их реализацию, замедлятся из-за недостатка средств.

Что делать для улучшения ситуации? Говорить, убеждать, объяснять. Сейчас есть временный мощный стимул к изменениям, хоть и вызван он событиями страшными и печальными. Но это возможность сплотиться, возможность для власти показать на деле, а не на словах гражданам, пострадавшим от конфликта на востоке, что мы по одну сторону. После шести лет войны это – как никогда актуально.

Мария Красненко, правозащитник, юрист Громадського холдингу «Група впливу»:

– Сейчас следует четко понимать, что на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, а также в течение 30 дней со дня его отмены, запрещается ряд мероприятий, касающихся проведения проверок по месту жительства, решение комиссий принимается без акта обследования материально-бытовых условий. И, самое главное – продолжаются все социальные выплаты и пенсии.

Отмечу еще раз, что речь идет именно о периоде действия карантина и 30 дней после его окончания. Это означает, что по окончании – будут восстановлены все меры, которые были применимы в отношении переселенцев.

Однако, можно сказать однозначно, что реализация мер, действующих во время карантина (и спустя 30 дней после) станет основой для предложений по пересмотру нормативно-правовых актов и практики, применимой к ВПЛ. Поэтому перед органами государственной власти (в частности – путем побуждения их общественными организациями) стоит задача оценки принятых мер. С возможностью на их основании пересмотреть регулирование.

Еще раз отмечу, что принятые сейчас меры, однозначно могут служить поддержкой инициатив по ВПЛ и жителям неподконтрольных территорий. Но, к сожалению, пока стоит вопрос не о мерах «после карантина», а о реализации тех мер, которые являются предусмотренными законом, однако не реализованными на местах. Мы фиксируем, проблемы с выплатами социальных выплат и пенсий, требования подачи заявлений на продление выплат и даже – проверки. Подобное еще раз говорит о «медлительности» вертикали и об отсутствии «воли» на центральном уровне исполнительной ветви власти.

Элина Шишкина, правовой аналитик Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»):

– Внесенные в законодательство изменения, облегчающие процесс верификации, действительно действуют только на время карантина и 30 дней после его завершения. Однако этот период вполне может показать, что ничего страшного не произойдет, если пенсионеры будут проходить верификацию не каждые 2 месяца (как было до карантина), а один раз в 6 месяцев. Тогда нагрузка на контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) будет меньше, а с этим – и меньше жалоб людей на условия пересечения линии разграничения и пр.

Кстати, уже сейчас мы занимаемся адвокацией того, чтобы эти изменения стали постоянными.

Михаил Дяденко, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков:

– В такое сложное, не только для Украины, но и для всего мира, время введение указанных послаблений достаточно логично. И даже, если предположить, что могут быть определенные махинации, в первую очередь, необходимо руководствоваться гуманитарными соображениями. Ведь людям и так сложно выживать в условиях социально-экономического кризиса, вызванного COVID-19. Но следует отметить, что вместе с определенными послаблениями введены и ограничения в части пересечения линии разграничения.

Что касается «жизни после карантина», то важно было бы не возвращаться к ситуации «до», а искать другие пути контроля за правильностью начисления и выплат пенсий и социальных пособий. Также стоило бы вернуться к предлагаемому командой президента Владимира Зеленского формату неформального диалога с представителями оккупированных территорий.

Без взаимного диалога, без достижения определенных компромиссов, вернуть мир на Донбасс и вернуть под контроль Украины временно оккупированные территории не представляется возможным (как бы кому-то не хотелось утверждать обратное и кричать «зрада»). Стоит обратить внимание на опыт примирения Северной Ирландии, в которой в 1975 году была создана Группа мира и примирения, инициировавшая примирение через культурные инициативы, работа которых длилась десятилетиями.

Энрике Менендес, глава общественной организации «Институт региональной политики»:

– Важно не путать причину и следствие. Несмотря на то, что определенные послабления есть, одновременно с эти полностью прекращено сообщение между подконтрольной и неподконтрольной территориями. Напомню, что именно жители ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей, – ред.) в основном получают пенсии, зарегистрировавшись как ВПЛ. И с окончанием чрезвычайного режима, связанного с коронавирусом, ситуация, скорее всего, не изменится. В смысле – все меры идентификации и верификации вернуться на круги своя…

Зафиксировать более лояльный режим получения выплат пений для этих людей можно будет только в том случае, если власть предпримет для этого целенаправленные усилия. Вопрос ведь не в технологической сложности и неясности как это можно реализовать. Соответствующие предложения от правозащитников и общественников давно озвучены, некоторые даже пытались закрепить на законодательном уровне. Речь в наличии либо отсутствии политической воли. У правящего режима, к сожалению, нет пока политической воли, чтобы сделать более лояльные условия для получения соответствующих выплат жителями временно неподконтрольной территории. И коронавирус тут ни при чем.

Оксана Чепижко, глава общественной организации «Re:Старт»:

– Ключевая задача государства по отношению к ВПЛ – убрать многочисленные ограничения, делающие переселенцев «условными гражданами Украины».

Исходя из этого, а также по требованию международных организаций, необходимо при секвестре бюджета ни в коем случае не допустить урезания их социальных гарантий. А также с помощью наших партнеров, возможно и в рамках устранения негативных экономических последствий от пандемии, практически запустить программу поддержки малого и среднего бизнеса на Донбассе под эгидой ООН.

Что касается ВПЛ, которые живут на временно неподконтрольной территории, то без политического решения конфликта на Донбассе они так и останутся гражданами без Родины, которые – не свои там и чужие здесь. Особенно остро этот вопрос станет после прохождения пика пандемии, когда резкое падение уровня доходов не будет компенсировано помощью государства. Де-факто этих граждан (кроме пенсионеров) для Украины пока не существует. А возможная международная помощь будет упираться в политический аспект.

Сдвинуть ситуацию с мертвой точки мог бы экономический омбудсмен от тех территорий. Но решение этого вопроса зависит не только от Украины. Поэтому даже предоставление равных с остальными гражданами страны прав ВПЛ уже можно будет считать прорывом.