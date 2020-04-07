Молодежь без масок, пожилые люди – на прогулке: Полицейские обнаружили нарушителей карантина в Покровске (Видео)

Сегодня, 7 апреля, в Покровске (Донецкая обл.) полицейские обнаружили нарушителей карантина – молодежь без масок, а пожилых людей – на прогулках.

Так, в центре города некоторые жители свободно передвигались без масок в период строгого карантина. Правоохранители останавливали нарушителей. «На 5 минут вышел», – сказал мужчина.

На первый раз правоохранители сделали предупреждение и выдали бесплатную повязку. «Цель наша – достучаться до людей. Чтобы они были ответственными и не подвергали опасности себя и окружающих», – пояснил старший инспектор муниципальной службы правопорядка Покровска Александр Сиверский.

Одна из покровчанок несла маску в сумке, а не на лице. Инспекторы попросили женщину исправиться. «Надевайте. Не подвергайте людей опасности», – сказали ей.

«Я задыхаюсь. Мне дышать нечем», – ответила женщина.

Но после долгих уговоров жительница согласилась и надела маску.

В сквере прогуливались пенсионерки. Инспекторы им объяснили, что лица старше 60 лет должны сидеть дома. А в парках или зонах отдыха разрешено только выгуливать домашних животных. «Собак можно, а нам и детям маленьким нельзя, да? Собаки на первом месте, а человек? У меня нет кислорода в крови, поэтому балкона мне мало», – сказала женщина.

Правоохранители пояснили, что запрет на прогулки введен для противодействия коронавирусу. Но пожилые люди стояли на своем – самоизоляция им не под силу. «А вы попробуйте полтора месяца просидеть дома. На стенку будете лезть. Мы вышли на 15 минут», – добавила женщина.

Этих женщин все же заставили покинуть сквер.

На детских площадках патрульные малышей не обнаружили. А вот если увидят подростка до 14-ти лет, то задержат. «Мы будем устанавливать контакты их родителей», – сообщил заместитель начальника сектора превенции Покровского отдела полиции Станислав Сапон.

Проверки в городе продлятся до окончания карантина.

Как сообщалось ранее, в Украине для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство утвердило более жесткие ограничительные меры на период карантина. В том числе вводится обязательный масочный режим.

Напомним, что с 6 апреля люди в возрасте 60 лет и более, кроме работников медицинской сферы и объектов критической инфраструктуры, обязаны находиться все время дома и могут выходить из квартиры только в магазин или аптеку, расположенные не более чем в 2 км от дома, а также для выгула домашних животных. И исключительно в защитной маске. Все остальное считается нарушением карантина, и за это полиция может привлечь виновного к административной ответственности.

Источник: ТК «Донбасс»