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В Краматорске задержали бывшую помощницу НВФ «ДНР» (Видео)

07.04.20 22:47
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы Украины
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы Украины

Сегодня, 7 апреля, в Краматорске пограничники задержали гражданку Украины, бывшую помощницу незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По информации ведомства, в 2014 году она, в то время несовершеннолетняя, но уже судимая за кражу, под влиянием пропаганды вступила в ряды НВФ «ДНР». «В НВФ, под руководством российских наемников, выполняла задачи по незаконной проверке документов и осмотру транспортных средств граждан на одном из блокпостов», – говорится в сообщении.

Теперь ей грозит ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

«Оперативные подразделения пограничников не прекращают работу по выявлению и задержанию участников незаконных вооруженных формирований и пособников террористов псевдореспублик», – отмечается в сообщении.

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