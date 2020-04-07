В неподконтрольном украинской власти Антраците (Луганская обл.) работники и подопечные детского сада «Солнышко», в котором работает заболевшая коронавирусом, находятся под меднаблюдением.

По словам главного санврача Антрацитовской санэпидстанции Владимира Кострюкова, в списке контактировавших с инфицированной – 13 человек. Он утверждает, что они были обследованы, а материал для исследования доставлен в Луганскую санэпидстанцию, сообщает со ссылкой на местное телевидение «Реальная газета».

Врачи обследуют также всех детей из детского сада, где работала воспитательница. Это 32 человека.

В группировке утверждают, что все люди, которые общались с воспитательницей, находятся на домашнем карантине, а все члены семей, которые контактировали с ней – под наблюдением медиков.

Напомним, что, как сообщает «Восточная правозащитная группа», в неподконтрольном украинским властям Антраците заболевших коронавирусом COVID-19 больше, чем заявляют местные «власти».