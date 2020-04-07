Врачи обследуют также всех детей из детского сада, где работала воспитательница. Это 32 человека.

В группировке утверждают, что все люди, которые общались с воспитательницей, находятся на домашнем карантине, а все члены семей, которые контактировали с ней – под наблюдением медиков.

Напомним, что, как сообщает «Восточная правозащитная группа», в неподконтрольном украинским властям Антраците заболевших коронавирусом COVID-19 больше, чем заявляют местные «власти».