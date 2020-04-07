На Донбассе Каритас-Краматорск запускает онлайн платформу для детей

На Донбассе проект «Стойкость и Развитие» («Стійкість та Розвиток») Каритас-Краматорск запускает онлайн платформу «Территория детства» для детей и родителей буферной зоны. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации «Благотворительный фонд "Каритас Украина"».

Так, по информации БФ, как родители, так и дети могут принять участие:

в творческих мастер-классах;

онлайн общении;

конкурсах и интересных задачах;

флешмобах;

играх, викторинах и квестах.

«Мы стремимся побудить детей и взрослых к активной, содержательной и интересной деятельности во время карантина, учить проявлять себя и способствовать налаживанию онлайн коммуникации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что локациями проекта станут: села Орловка, Берестовое, Звановка, поселки Мироновский, Луганское, Верхнекаменское.

«Самым активным школам проекта "Устойчивость и Развитие" Каритас Краматорск (по окончании карантина) устроит феерический праздник с аниматорами, сладкой ватой, мыльными пузырями, "научными экспериментами" и творческими мастер-классами», – сказано в сообщении.

Более детально об участии в проекте можно узнать перейдя по ссылке.