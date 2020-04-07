В Минреинтеграции сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»

В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили о первом случае смерти человека от коронавируса на неподконтрольной украинским властям территории Донетчины. 4 апреля в больнице Амвросиевки умер мужчина. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Как отмечается, ситуация с заболеваемостью COVID-19 на неподконтрольных Украине территориях ухудшается, однако местные «власти» продолжают подвергать граждан опасности, скрывая реальную картину. По состоянию на 7 апреля в ОРДО* признали наличие 6 больных коронавирусом, подчеркивая отсутствие летальных случаев.

«По имеющейся информации, 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевки умер гражданин, инфицированный коронавирусом. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Министерства, в неподконтрольном поселке Кадиевка (Луганская обл.) в Центральной городской многопрофильной больнице врачами-вирусологами из России проводится ежедневный осмотр участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) так называемого «армейского корпуса». При этом, гражданское население лишено надлежащей медицинской помощи.

В то же время, по информации Международного комитета красного креста (МККК), уже до конца текущей недели организация планирует направить на Донбасс новую партию гуманитарной помощи, в том числе и для борьбы с коронавирусом. Следовательно, груз будет содержать тесты для выявления коронавируса, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, перчатки и прочее.

При этом, по данным МККК, со стороны местной «администрации» запрос на гуманитарную помощь, как и раньше, не поступал.

«Это в очередной раз подтверждает то, что, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, оккупационная "власть" продолжает скрывать реальное положение вещей», – сообщили в Минреинтеграции.

Вызывает беспокойство и информация о том, что российское Минобороны планирует больных коронавирусом военных размещать в Севастополе, для чего они уже начали готовить госпитальное судно «Енисей».

«Это ухудшает и без того сложную ситуацию с заболеваемостью на украинском полуострове», – отметили в Минреинтеграции.