Граждане старше 80 лет отныне получают ежемесячную компенсацию к пенсии, – ПФУ

Сегодня, 7 апреля, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал выплату компенсации к пенсии за апрель пенсионерам старше 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 01.04.2020 № 251 «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году» с 1 апреля 2020 года пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше, к пенсиям установлена ​​ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 грн. «Компенсационную выплату будут получать пенсионеры, у которых пенсия не превышает 9 205 грн. В то же время, после установки такой выплаты пенсия не может быть больше указанного размера», – говорится в сообщении.

Кроме того, как уточняют в ПФУ, для граждан старше 80 лет, которые получают пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и имеют страховой стаж не менее 25 лет мужчины и 20 лет женщины, минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2 600 грн.

«Пенсионным фондом проведены соответствующие перерасчеты для 1 млн 480 тыс. пенсионеров, достигших возраста 80 лет, изготовлены выплатные сведения, которые переданы банкам и отделениям АО "Укрпочта"», – сообщили в ведомстве.

Выплата компенсации за апрель начата сегодня тем пенсионерам, у кого дата выплаты по 7 число включительно. Другие пенсионеры старше 80 лет получат дополнительные средства в определенную им дату выплаты вместе с пенсией за апрель.

Соответствующая ежемесячная компенсационная выплата будет устанавливаться и другим пенсионерам по достижении ими возраста 80 лет.

В ПФУ напоминают, что пенсии поступят получателям на счета в уполномоченных банках или будут доставлены почтальонами АО «Укрпочта» домой.