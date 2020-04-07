Ни магазина, ни аптеки: Как живут прифронтовые села Донетчины во время карантина (Видео)

Прифронтовые села Донецкой области тоже на карантине. В некоторых нет ни магазина, ни аптеки, а в город автобусом теперь не доехать. Овощи и хозяйство – единственное, чем занимаются местные жители.

Так, в селе Пищевик, где располагается контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово», уже более 50 лет живет Андрей. Пограничники называют его «волонтером». Потому что от начала вооруженного конфликта мужчина им помогает. По словам мужчины, сейчас в селе каждый рассчитывает только на собственное хозяйство. Ведь даже поехать за продуктами – проблема. Ближайший магазин находится в соседнем Павлополе. «Автобусы ходить перестали, люди пожилые выехать не могут. Приходится нанимать машину, чтобы поехать. Хорошо, военные помогают – хлебушек солдаты дают бабушкам и дедушкам, разносят. Движения меньше стало. Обычно не замолкают улицы, машины», – говорит Андрей.

Несмотря на то, что пересечение КПВВ запретили, работа здесь не прекращается. В том числе и у кинологов. «Три попутные тренировки – минимум на смену каждого инспектора, кинолога во время прохождения службы на КПВВ», – сказал кинолог Анатолий.

Пограничники дежурят постоянно, потому что пропускают международные мониторинговые миссии. А к селянам здесь особое отношение. «Живут такой одной дружной семьей. И, конечно, для них условия другие. То есть, они могут находиться на КПВВ в своих домах. И передвигаться без каких-либо преград», – пояснила пресс-секретарь Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко.

Селяне сажают овощи, занимаются хозяйством. Поэтому почти все время проводят на своих дворах.

А в селе Чермалык карантина придерживаются почти все. На улицах людей не встретить. Продуктовые магазины работают, но без маски не зайдешь. По словам продавца Людмилы, здесь не как в городах – люди не скупают крупы. Карантин ощутим только по запаху, потому что из-за дезинфекции пахнет хлоркой. «Разводим, дезинфицируем каждые два часа. Все в масках, да. И по улице ходят в масках. В центре аптека есть», – рассказала Людмила.

Но здесь главное для жителей, чтобы не стреляли. А маски – наденут.

Как сообщалось ранее, в Украине для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство утвердило более жесткие ограничительные меры на период карантина. В том числе вводится обязательный масочный режим.

Источник: ТК «Донбасс»