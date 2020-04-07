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Борьба с коронавирусом: Проверки в регионах выявили ряд проблем

07.04.20 20:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил о завершении проверок по соблюдению стандартов Министерства охраны здоровья относительно помощи больным COVID-19. Об этом шла речь по время традиционного селекторного совещания с руководителями областных государственных администраций и городскими головами по противодействию распространению коронавируса, сообщает сегодня, 7 апреля, Офис президента.

Степанов обратил внимание на то, что в областях не придерживаются:

  • утвержденных алгоритмов доставки больных;
  • не проводится эффективная дезинфекция «скорых»;
  • существует ненужная и опасная экономия ПЦР-тестов;
  • а также плохо работают горячие линии региональных департаментов здравоохранения.

ОГА должны решить эти проблемы.

Президент также высоко оценил эффективность диалога с регионами. «Я уже вижу, как такие селекторные совещания помогли нам решить немало региональных проблем и лучше понять ситуацию в областях. Такой диалог прямо способствует решению проблем украинцев», – подчеркнул Владимир Зеленский.

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