Борьба с коронавирусом: Проверки в регионах выявили ряд проблем

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил о завершении проверок по соблюдению стандартов Министерства охраны здоровья относительно помощи больным COVID-19. Об этом шла речь по время традиционного селекторного совещания с руководителями областных государственных администраций и городскими головами по противодействию распространению коронавируса, сообщает сегодня, 7 апреля, Офис президента.
Степанов обратил внимание на то, что в областях не придерживаются:
- утвержденных алгоритмов доставки больных;
- не проводится эффективная дезинфекция «скорых»;
- существует ненужная и опасная экономия ПЦР-тестов;
- а также плохо работают горячие линии региональных департаментов здравоохранения.
ОГА должны решить эти проблемы.
Президент также высоко оценил эффективность диалога с регионами. «Я уже вижу, как такие селекторные совещания помогли нам решить немало региональных проблем и лучше понять ситуацию в областях. Такой диалог прямо способствует решению проблем украинцев», – подчеркнул Владимир Зеленский.