Денег нет: Госшахты – в простое, шахтеры живут в долг (Видео)

Сегодня, 7 апреля, горняки обратились к президенту и правительству с требованием стабилизировать ситуацию в угольной отрасли. Из-за остановки предприятий десятки тысяч человек – горняки и их семьи – остаются без средств к существованию. На простой вышли большинство государственных шахт – уголь, который они добывают, стране стал не нужен.

На шахте «Кураховская» (входит в объединение ГП «Селидовуголь», г. Горняк, Донецкая обл.) большинство горняков сидят без работы и зарплаты.

«Безысходность, тупик. Если у нас осенью было 1 250 рабочих, то сейчас – 840. Надоели долговые книги, это не жизнь. ХХI век, а люди хлеб покупают под запись в магазинах», – говорит председатель профсоюза шахты «Кураховская» Алексей Сорока.

В долгах горняки не только Донецкой области, а всех государственных шахт. Большинство из них уже в простое. Уголь не добывают. Причин несколько: карантин, долги за электроэнергию. Но главное, что свой уголь Украине стал не нужен.

«На складах тепловых электростанций сейчас находится 2,8 млн тонн угля. Никогда такого не было! Украинский уголь не нужен, в то же время из России поставляется электроэнергия», – комментирует народный депутат, фракция партии ВО «Батькивщина» Михаил Волынец.

Импортируемая российская электроэнергия – удар не только по украинским шахтерам. Теплоэлектростанции работают в убыток, атомная и «зеленая» генерации тоже без денег.

«Первая отрасль экономики, в которой начали проявляться кризисные явления, – это энергетика. И если не вмешаться, не решить проблемы, которые есть в энергетике на сегодня, то следующими отраслями будут те, которые энергию потребляют. Промышленность, производство и жилищно-коммунальная отрасль, и бюджетники (прежде всего, больницы», – отметил энергетический омбудсмен Александр Трофимец.

Без электричества медики в больницах не будет работать ни один аппарат. О той же искусственной вентиляции легких заразившихся коронавирусом придется забыть. Остановятся и обесточенные насосы на водоканалах, кассы и холодильники с продуктами в магазинах.

«Нужно принять несколько решений. Первое – запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси. Второе – назначение эффективного руководства Минэнерго. Третье – налаживание стабильных поставок и сбыта угля. Четвертое – ликвидировать налоговую, таможенную нагрузку на экспорт электроэнергии из Украины», – считает энергетический эксперт Юрий Корольчук.

Принимать эти решения нужно уже сегодня. Ведь атомные станции, которые больше всего дают энергии стране, уже задерживают зарплату работникам. На уплату налогов и покупку ядерного топлива денег тоже нет.