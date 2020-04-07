Украина находится на пороге пика COVID-19, – министр здравоохранения

Украина находится на пороге пика COVID-19, что может критически нагрузить медицинскую систему. Об этом сегодня, 7 апреля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Коронавірус_інфо».

Он отметил, что на данный момент преждевременно говорить о времени, когда можно будет отменить карантин. «Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано. Сейчас мы находимся на пороге пика коронавирусной болезни в Украине. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему», – сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что премьер Украины Денис Шмыгаль сказал, что некоторые ограничения карантина в Украине могут действовать до сентября, но уже во второй половине мая люди должны возвращаться к работе.ef="http://www.liga.net/">Источник</a>