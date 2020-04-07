Пенсия по инвалидности: Как пройти перекомиссию во время карантина в Украине

В Украине на период карантина гражданам, которые получают пенсию по инвалидности, и у которых подходит срок перекомиссии, выплаты пенсии не будут прекращены. Им необходимо пройти перекомиссию после окончания карантина. Об этом сообщается на сайте Общественной организации «Донбасс SOS».

Так, согласно изменениям в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», на период карантина выплаты пенсии по инвалидности не могут быть прекращены. Однако после окончания карантина необходимо будет пройти перекомиссию и предоставить соответствующие документы в Пенсионный фонд.

«В случае пропуска в период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным Кабинетом Министров Украины, срока переосвидетельствования медико-социальной экспертизы (МСЭ) лицом с инвалидностью выплата пенсии по инвалидности не останавливается до окончания срока действия указанных мероприятий с последующим проведением перерасчета размера выплаченной пенсии на основании заявления и результатов переосвидетельствования лица с инвалидностью», – указано в ЗУ.

То же самое касается случаев, если человек получает социальное пособие по инвалидности. В статью 18 Закона Украины «О государственной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью» внесен дополнительный пункт.

«В случае пропуска в период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным Кабинетом Министров Украины, срока переосвидетельствования лицом с инвалидностью выплата государственной социальной помощи не останавливается до окончания срока действия указанных мер с последующим проведением перерасчета размера выплаченной государственной социальной помощи на основании заявления и результатов переосвидетельствования лица с инвалидностью», – сказано в законе.

Таким образом, вы в любом случае будете получать социальные выплаты до конца карантина, но после его окончания нужно будет обратиться в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) с документами от МСЭК.

Аналогичные изменения касаются людей с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью.

«Относительно этой категории лиц есть еще и гарантии, что выплаты им не только не приостановят, но и не пересчитают в меньшую сторону после окончания карантинных мер. Относительно прочих лиц такие гарантии не прописаны», – отметили в организации.

Кроме того, Закон 540-ІХ* отдельно гарантирует индексацию пенсий для военных пенсионеров – правда, уже после карантина.

* Закон Украины № 540-ІХ от 30 марта 2020 года «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».