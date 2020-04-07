COVID-19 у детей: Исследование показало, что переносят легко и это может быть опасно

Случаи заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией среди детей, были зарегистрированы, но, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, эти случаи редки. Когда же они есть, то проявляются в легкой или почти незаметной форме, что может сделать ребенка потенциальным носителем, передает со ссылкой на NBC информагентство « УНН ».

Более того, сообщается, что у детей не возникает жар и кашель (два распространенных симптома заболевания) так часто, как у взрослых.

В отчете ЦКЗ, опубликованном вчера, 6 апреля, анализируются данные о 149 082 случаях COVID-19 в США. Все случаи были зарегистрированы с середины февраля по 2 апреля. Менее 2% этих случаев (2 572) были зарегистрированы у детей и подростков до 18 лет.

Из этих случаев треть приходилась на подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Около 15% случаев касались младенцев в возрасте до года. Чуть больше половины случаев были связаны с мальчиками.

Хотя исследователи не имели многих подробностей о симптомах у детей, похоже, что лихорадка и кашель были зарегистрированы не так часто, как у взрослых пациентов.

В случаях, когда симптомы были известны, чуть более половины имели жар или кашель и 13% сообщили о сложностях с дыханием. По данным ЦКЗ, лихорадка, кашель и одышка – все эти симптомы являются обычными симптомами COVID-19 у взрослых.

Данные о госпитализации были менее чем по одной трети от общего количества случаев заболевания среди детей, и из них 147 детей были госпитализированы.

Трое детей, включенных в анализ, умерли, хотя причина смерти не была подтверждена.

Результаты по детям не являются сюрпризом и «в значительной степени соответствуют отчету о педиатрических больных COVID-19» в возрасте 16 лет и младше в Китае. В этом исследовании менее половины сообщили о лихорадке и кашле. Госпитализация была редкой, и менее 2% были госпитализированы в отделение интенсивной терапии. В результате заболевания у большинства детей, которые участвовали в этом исследовании, симптомы были легкими или умеренными.

Несмотря на то, что легкие случаи у детей – это, безусловно, хорошо, это означает, что они могут распространить болезнь на других.

«Поскольку люди с бессимптомным и легким течением заболевания, включая детей, скорее всего, играют роль в передаче и распространении COVID-19 в сообществе, рекомендуется социальное дистанцирование и повседневное профилактическое поведение», – пишут авторы исследования ЦКЗ.