Борьба с коронавирусом: Где обрабатывают скорые в Донецкой области

Начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко рассказал, где обрабатывают «скорые», если в них везли человека с подозрением на коронавирус. Об этом он сообщил сегодня, 7 апреля, на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он уточнил, что обработка проводится по соответствующим нормативам. «В соответствии с действующими нормативами, "скорые" обрабатывают. Если больной с подозрением на коронавирус был доставлен в одну из больниц, которая была определена под лечение, то обрабатывается "скорая" там же, в больнице. Если на протяжении дня "скорая" контактировала с какими-то случаями подозрений, то она обрабатывается на своей базе», – сказал Педенко.

Ранее сообщалось, что во всех городах и районах Донетчины созданы специальные мобильные бригады для оперативного забора образцов с целью тестирования на коронавирус.