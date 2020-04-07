Коронавирус в Украине: Эксперты рассказали, когда возможен пик заболеваемости

В Украине официально подтверждены 1 462 случая заболевания коронавирусом COVID-19, за прошедшие сутки выявлены 143 новых случая. Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, политолог Михаил Дяденко предположил, что реальная ситуация с распространением вируса скорее всего далека от обнародованной статистики. Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий также отметил, что Украина не знает правды о реальном количестве заболевших, передает «Слово і Діло».

Михаил Дяденко не исключил, что многие случаи, особенно те, которые касаются жителей западной Украины, остаются вне поле зрения медиков. В частности, это касается и тех ситуаций, когда, например, человек переболел в легкой форме и выздоровел.

Кроме того, по словам эксперта, количество трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину из других стран, огромно. «Конечно, хотелось бы верить статистике. Но есть предположения, что эпидемиологическая ситуация другая», – отметил политолог.

Дяденко предположил, что ближе к пасхальным праздникам Украину ждет пик заболеваемости.

«Многие будут пренебрегать ограничениями, рекомендациями, начнутся гуляния, празднование и хождение по гостям. Все это может стать серьезным вызовом для Украины. Справится ли медицинская система – пока открытый вопрос. Все зависит от того, сколько будет тяжелых случаев», – сказал Дяденко.

В свою очередь, Евгений Дикий также скептически оценил статистические данные, которые обнародованы для населения относительно заболеваемости вирусом. Он обратил внимание на то, что на выходных при росте абсолютных цифр кривая начала замедляться.

«Казалось бы, новость хорошая. Однако это не так. Это свидетельствует только об одном – тесты закончились», – говорит Дикий.

Эксперт заметил, что, по данным вирусологов, в Украине эпидемиологический процесс только на старте и набирает обороты. При этом количество выявленных случаев уменьшается. «Просто нечем делать тесты. И это ситуация на подконтрольной территории, что уж говорить о [неподконтрольном Украине] Донбассе», – резюмировал Евгений Дикий.