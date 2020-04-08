Правозащитница из Бахмута: Ромы – самая дискриминируемая группа по этническому происхождению

…Все ромы (или по-народному – цыгане) обладают даром гипноза и умеют гадать. Девочки выходят замуж в 13 лет. Родители жениха платят за невесту выкуп, родители невесты представляют приданое. При желании молодых пожениться и без согласия на это родителей, невесту могут украсть и выждать согласие на свадьбу. Мужчины занимаются бизнесом, понятное дело, что нелегальным. Цыганские дети не учатся в школе. И самое главное – если не слушаться родителей, то обязательно украдут цыгане…

Еще с десяток страшилок о своей национальности может сходу перечислить 27-летняя Александра Коряк. Уроженка Бахмута не первый год занимается ромской тематикой: некоторое время она была сотрудницей офиса Уполномоченного по правам человека, а сейчас продолжает работать с проектами, нацеленными на помощь ромам. А в феврале этого года Александра стала национальным консультантом Совета Европы в проекте «Защита национальных меньшинств, в том числе ромов, и языков меньшинств в Украине».

Александра Коряк

Сегодня, 8 апреля, – Международный день ромов. 19 лет назад в Украине официально проживало 47,5 тыс. представителей данной этнической группы. Такими были результаты последней всеукраинской переписи 2001 года. По неофициальной статистике, которая собиралась международными организациями, в стране проживает в целом от 200 до 400 тыс. ромов. Наибольшее количество – в Закарпатье, Одесской и Харьковской областях. На момент переписи в Донецкой области было зарегистрировано 4 106 ромов, в Луганской – 2 284 чел. На сегодняшний день точных данных нет, но известно, что местами компактного проживания этой народности, как и до войны, остаются Бахмут, Мариуполь, Славянск и Торецк.

Пестрые юбки не носила, но ромские традиции чтила

«Я родилась и выросла в ромской семье. Но в тоже время мои родители, старший брат и старшая сестра никогда не были традиционными ромами в стереотипном понимании. Например, мама и я с сестрой не носили длинные пестрые юбки, массивные украшения из золота. А все потому, что отец по национальности чистокровный ром, а вот мама – украинка. Возможно, поэтому мы выросли более светскими. Несмотря на это, мы всегда отмечали различные праздники в ромских традициях. За столом собиралась многочисленная родня по отцовской линии и все сопровождалось традиционным колоритом. Когда нас было много, то сидели не только за столом, а на полу на подушках. Ели мясные блюда и обязательно цыганский борщ. Конечно же, мы пели песни – моя самая любимая "Ой, да не будите". И куда же без танцев. Мой папа очень красиво танцует и поет», – Александра с теплотой описывает «Донецким новостям» семейные праздники в Бахмуте.

У ее отца не было возможности получить среднее образование, а что говорить о высшем. Мужчина окончил только 9 классов и в силу стечений жизненных обстоятельств сразу устроился на работу. У мамы Александры тоже нет высшего образования, только учеба в колледже. «Родители работали вместе. Сначала это была мелкая торговля, а в начале 2000-х стали заниматься продажей автомобилей. Все было хорошо вплоть до всемирного кризиса 2008 года. Через пару лет из-за нерентабельности бизнес пришлось закрыть», – вспоминает девушка.

Учеба на юридическом и первая должность

Учитывая свой опыт, родители Александры стремились во что бы то ни стало дать дочери хорошее образование. После школы девушка уехала в Харьков, там поступила в Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого. «С самого детства мечтала быть судьей. Наверное, это влияние моего имени, ведь Александра с греческого языка переводится, как "защитница людей". Со временем мечта трансформировалась, и я решила выучиться на юриста. Харьковский университет считался одним из лучших в стране, поэтому я туда и поступила», – рассказывает собеседница.

Александре нравилось обучение в вузе, но ровно до того момента, как она стала получать образование за границей – в Центрально-Европейском университете в Будапеште. «Тогда мне стало понятно, что украинское образование, мягко говоря, не дотягивает до европейских стандартов. Мне хотелось, чтобы в мою голову вкладывали современные знания, а не те, которые были актуальны полвека назад. Чтобы преподаватели давали студентам возможность самостоятельно думать, выбирать, решать. В харьковском университете была методичка, по которой десятилетиями учатся студенты. Со стороны преподавателей не было особой инициативы заинтересовать студентов, и это очень печально. Очень много мы переписывали, зазубривали и при этом очень мало думали. Я изначально знала, что хотела работать в узкой специализации, а мне старались запихнуть и нужные, и не нужные предметы. В Европе все наоборот – ты можешь выбирать предметы, делать научные и образовательные проекты. И важно – отсутствуют коррупционные моменты», – вспоминает Александра учебу в одном из престижных вузов Украины.

Александра (вторая справа) на учебе в Будапеште

Буквально сразу после получения диплома Александра получила свою первую работу по специальности – представителя офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Харьковской области. «Даже раньше я стала работать в офисе омбудсмена. Еще сдавая госэкзамены, я параллельно проходила тестирование на эту должность. В конце февраля 2018 года закончилась эпопея с университетом, длившаяся 5,5 лет и уже в середине марта был подписан указ о назначении меня представителем офиса», – уточнила Коряк.

На этой должности уроженка Бахмута проработала 1,5 года. «Работа в офисе была довольно интересной, потому что я, как региональный представитель, по сути, занималась всем. Если в главном офисе существуют департаменты, например, доступа к публичной информации, департамент защиты персональных данных, департамент национального превентивного механизма, противодействия дискриминации, но сотрудники регионального представительства были сродни универсальным солдатам. А сотрудников было всего 2 человека – я и моя коллега. Мы выполняли большой объем работы. Непосвященному в эти дела человеку трудно представить, но поверьте, делали мы многое. Например, регулярные мониторинговые визиты в рамках Национального превентивного механизма, главная идея которого – введение системы регулярных, независимых посещений любого места, находящегося под юрисдикцией и контролем государства, где содержатся или могут содержаться лица, лишенные свободы. Были в СИЗО, колониях, психиатрических диспансерах, паллиативных диспансерах. Также мы имели право составлять административные протоколы в части нарушения прав людей к доступу публичной информации, нарушения защиты персональных данных. Кроме этого велась образовательная работа. Проводили лекции и семинары, на которых рассказывала о работе офиса омбудсмена», – перечислила Александра.

В одной из колоний Украины

Поддержка от Ромского образовательного фонда

После увольнения по собственному желанию девушка сразу же поступила в Центрально-Европейский университет в Будапеште по программе для ромских студентов. Там она изучала права человека. Проучившись год, Александре предложили работу в Minority Rights Group – организации, которая адвокатирует права национальных, религиозных меньшинств и коренных народов по всему миру.

На третьем курсе университета Александра познакомилась с работой Ромского образовательного фонда (REF – международный фонд, созданный в 2005 году, существует за счет благотворительных взносов). Он поддерживает ромов из различных стран мира, включая Украину, Молдову, Турцию, Боснию и Герцеговину, Сербию, Россию – предоставляя стипендии и гранты.

«К сожалению, о фонде мало кто знает. В первую очередь, эта благотворительная организация помогает всем людям ромской национальности получить высшее образование. Но сейчас в Украине фонд прекратил свою работу, и больше ориентируется на Балканские страны. Раньше программой могли воспользоваться и те, кто хотел учиться в колледже. Хотя до этого она была ориентирована только на тех, кто хотел получить высшее образование», – поясняет Александра.

«Начиная с третьего курса учебы в Харьковском юридическом университете, я стала получать стипендию от образовательного фонда в размере 1500 евро в год. После окончания вуза поступила на аспирантуру в Национальный научный институт изучения преступности им. Сташиса в Харькове. Ромский образовательный фонд и тут меня поддержал, т.к. обучение в аспирантуре было платным. Но аспирантуру я была вынуждена бросить, т.к. поступила на Roma Graduate Preparation Program – подготовительная программа для ромов, которая помогает поступить в университет за границей, для тех, кто хочет повысить свой уровень английского языка. Я подала документы на эту программу, еще работая в Офисе уполномоченного. Когда узнала, что меня приняли, решила поступить на эту программу, чтобы понять, какие приоритеты в дальнейшей работе меня интересуют, куда дальше двигаться», – продолжила Коряк.

Выступление в Женеве

После окончания программы Александре предложили стать координатором проекта в Minority Rights Group. Там девушка стала работать с проектом, который был уникальным по своей природе. «Мы работали с интерсекциональным пересечением. Это когда человек или группа лиц рассматриваются не только, как представители одной категории – национальности, но и как представители других уязвимых групп, таких как люди с инвалидностью. Совместно с Ромским женским фондом "Чирикли" мы провели исследование по выявлению количества ромов с инвалидностью, их потребностями и тем, с какими трудностями они сталкиваются. Наш отчет был предоставлен Комитету ООН по экономическим, социальным и культурным правам на 12-й сессии Форума ООН по вопросам меньшинств, прошедшей в Женеве в ноябре прошлого года. Наши партнерские организации на Донбассе, а именно наши медиаторы, также принимали активное участие в этом проекте, именно благодаря им мы узнали о том, как живут ромы с инвалидностью в Донецкой области», – отметила она.

Александра на 12-й сессии Форума ООН по вопросам национальных меньшинств в Женеве

Государство провалило «ромскую стратегию»

Сейчас Александра продолжает работать как ромская правозащитница, активно сотрудничая с Ромским женским фондом «Чирикли». «Один из последних проектов нашей организации – исследовательский проект, который поможет определить уровень ментального здоровья в ромских поселениях в 6-ти областях Украины. Пока рано говорить о результатах, т.к. работа еще не завершена», – сказала Коряк.

По словам правозащитницы, в Украине ромы как и прежде остаются самой дискриминируемой группой по этническому происхождению. «Общая социальная, экономическая и ментальная обстановка в ромских поселениях, мягко говоря, в плохом состоянии. На это влияет ряд причин: высокий уровень стигматизации и дискриминации ромов со стороны общества, органов государственной власти, общая нестабильная экономическая обстановка в стране, и, конечно, нежелание самих ромов исправлять ситуацию», – признала Александра.

При этом существует много инициатив, которые нацелены на помощь ромским поселениям: это и ромская программа Международного фонда «Возрождение», и огромное количество ромских организаций, которые объединяются в коалиции для решения разных вызовов и проблем (таких, как нападении на ромские поселения и т.д.). «Но иногда откровенно не хватает помощи со стороны государства. Еще в 2013 году был принят указ президента, который мы называем "ромской стратегией 2020" (полное название – "О Стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства на период до 2020 года"). Но государство провалило экзамен в реализации этой стратегии. На местах она, можно сказать, не выполнялась, да и не было предусмотрено финансирования на нее. На уровне правительства основным исполнителем было назначено Министерство культуры Украины», – сказала Александра.

Для реализации указанной стратегии в 2015 году при Кабмине в качестве консультативно-совещательного органа была создана межведомственная рабочая группа. В 2017 году утверждено положение о ее секретариате, состоящем из двух человек. «Но на данный момент рабочая группа ликвидирована, т.к. действие ромской стратегии заканчивается в этом году. Подготовка к разработке новой уже активно началась – это благодаря активной гражданской позиции ромских организаций, таких, как "Чирикли", а также Международного фонда "Возрождение"», – рассказала Александра Коряк.

«Как видим, ромы Украины сталкиваются с разными испытаниями. Но только лишь грамотное законодательное регулирование, правосознание и толерантность граждан Украины, и, конечно же, ответственность самих ромов помогут в разрешении многих вызовов, с которыми они сами сталкиваются», – заключила правозащитница.