Мнение эксперта: Что происходит с заболеваемостью COVID-19 в ОРДЛО

Реальная ситуация с распространением коронавируса на неподконтрольном Донбассе неизвестна: статистику некому и нечем вести.Такое мнение в комментарии «Слово и дело» выразил эксперт Международного института демократий Евгений Дикий, передает «Слово і Діло».

По его словам, даже на подконтрольной территории Украины сложно оценить заболеваемость COVID-19, что же говорить о неподконтрольной украинским властям территории.

Эксперт заметил, что, по данным вирусологов, в Украине эпидемиологический процесс только на старте и набирает обороты. При этом количество выявленных случаев уменьшается. «Просто нечем делать тесты», – выразил мнение Дикий.

Он предположил, что на неподконтрольных территориях ситуация гораздо хуже. Он уточнил, что там нет статистики, потому что ее банально некому и нечем вести. «Получим ли мы в итоге изолятор?», – отметил он.

По его словам, нужно учитывать, как контролируется перемещение людей между подконтрольной и неподконтрольной частью Украины, а также, между не контролируемой территорией и Россией. «Обе границы дырявые. Поэтому не будет каких-то существенных особенностей, особенно Украине не стоит паниковать и опасаться чего-то критического», – прокомментировал Дикий.

Он считает, что и на подконтрольной части, и на неподконтрольной будет приблизительно одинаковый ход событий.

«В апреле-мае, наверное, стоит ждать пик эпидемии, который, возможно, охватит июнь. Далее будет спад эпидемии, просто потому что много людей уже переболеет, возникнет коллективный иммунитет», – выразил мнение Евгений Дикий.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей