Нарушение карантина: Суды в 90% случаев становятся на сторону украинцев

Лишь в 32 случаях из 420 суды поддержали полицию и оштрафовали украинцев за нарушение правил карантина. Таков анализ адвокатского объединения OK Legal, пишет « Украинская правда ».

Адвокаты посчитали, что на вчера, 6 апреля, в Единый государственный реестр судебных решений было внесено 402 постановления судов о привлечении лиц к административной ответственности за нарушение правил карантина.