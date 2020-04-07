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Нарушение карантина: Суды в 90% случаев становятся на сторону украинцев

07.04.20 23:00
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Лишь в 32 случаях из 420 суды поддержали полицию и оштрафовали украинцев за нарушение правил карантина. Таков анализ адвокатского объединения OK Legal, пишет «Украинская правда».

Из них:

  • 212 постановлениями – материалы дела возвращено в ОП ГУНП Украины для доработки, поскольку протоколы об административном правонарушении не соответствуют требованиям Кодекса Украины об админнарушении;
  • 10 постановлениями – материалы дела о привлечении к административной ответственности лиц направлены по надлежащей подсудности;
  • 106 постановлениями – закрыто производство по делу в отношении лиц в связи с отсутствием состава административного правонарушения или в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения;
  • 7 постановлениями – закрыто производство в связи с малозначительностью совершенного правонарушения;
  • 10 постановлениями – люди освобождены от административной ответственности за малозначительностью, ограничившись устным замечанием, закрыв производство по делу;
  • 32 постановлениями – людей признали виновным в совершении административного правонарушения.

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