На Донетчине во время карантина орудуют аферисты: Предлагают получить «госпомощь» (Видео)

На Донетчине во время карантина активизировались мошенники. Аферисты пользуются пандемией, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан. Рассылают SMS-сообщения, якобы от банка, и предлагают забрать финансовую «государственную помощь» на период карантина.

Так, мошенники, притворяясь работниками одного из банков, предлагают получить деньги, якобы, от государства в связи с карантином. И если владелец соглашается, его просят указать секретные данные.

«В связи с распространением COVID-19 даем каждому пользователю по 800 грн, которые не нужно возвращать, а являются государственной помощью по указу президента!», – так пишут в сообщении аферисты.

Как подчеркивают в банке, их сотрудники никогда такие данные не спрашивают. «Таких сообщений не рассылаем, это схема мошенников. То есть CVС-код это и есть ваш пин-код, только в электронном виде для расчетов в интернете, или для получения средств в интернете. Когда он указывается и отсылается, фактически предоставляется согласие использования карты самим клиентом», – пояснил оператор банка Артем.

Кроме предложений о помощи, аферисты могут и пугать штрафами. При этом, в SMS-сообщении указывают номер телефона. Специалисты считают, если его набрать, со счета могут снять деньги. Поэтому, ни в коем случае нельзя передавать свои личные данные и данные с банковских карт. В таких случаях лучше блокировать сообщения. Для того, чтобы проверить достоверность информации в сообщении, нужно позвонить на горячую линию вашего банка.

Если же мошенники продолжают надоедать, необходимо обязательно обратиться в милицию. «Нужно позвонить или на линию 102, предоставить сообщения, предоставить информацию по номерам, с которых она поступала. Или можно обратиться на сайт Национальной полиции и отправить на электронный адрес всю информацию, которой вы владеете по этому поводу», – подчеркивает пресс-офицер Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Александр Полосухин.

Как уточняют правоохранители, можно обратиться и к оператору мобильной связи. Он имеет право заблокировать номер, с которого пишут сообщения аферисты.

Источник: ТК «Сигма»