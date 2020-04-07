На Донетчине подтвердили COVID-19 еще у двух человек

В Донецкой области лабораторно подтвердили еще два случая коронавирусной болезни – у жительниц Дружковки и Мирнограда. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

«… есть новые случаи заражения. Наличие COVID-19 подтверждены лабораторно у двух женщин – 78-летней жительницы Дружковки и 27-летней жительницы Мирнограда. Кстати, исследования их биоматериалов проводились в Славянске, в вирусологической лаборатории Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, для которой приобрели необходимое оборудование за счет областного бюджета», – написал Кириленко.

Напомним, в Краматорске и Бахмуте (Донецкая обл.) сегодня, сегодня, 7 апреля, сообщили о новом подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19. В целом, на Донетчине уже 98 человек имеют подозрение на COVID-19, подтвержден диагноз у 11.