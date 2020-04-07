RU
Все новости

На Донетчине подтвердили COVID-19 еще у двух человек

07.04.20 23:30
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области лабораторно подтвердили еще два случая коронавирусной болезни – у жительниц Дружковки и Мирнограда. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

«… есть новые случаи заражения. Наличие COVID-19 подтверждены лабораторно у двух женщин – 78-летней жительницы Дружковки и 27-летней жительницы Мирнограда. Кстати, исследования их биоматериалов проводились в Славянске, в вирусологической лаборатории Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, для которой приобрели необходимое оборудование за счет областного бюджета», – написал Кириленко.

Напомним, в Краматорске и Бахмуте (Донецкая обл.) сегодня, сегодня, 7 апреля, сообщили о новом подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19. В целом, на Донетчине уже 98 человек имеют подозрение на COVID-19, подтвержден диагноз у 11.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк