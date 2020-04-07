НВФ обстреляли Марьинку: Ранена местная жительница

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) сегодня, 7 апреля, около 16.00, в очередной раз открыли огонь по окрестностям Марьинки (Донецкая обл.). Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

«В результате обстрела из гранатомета местная жительница гражданка Г. получила осколочное ранение в ногу. Женщина оперативно доставлена в городскую больницу г. Курахово и ей оказана квалифицированная медицинская помощь. Потерпевшая от госпитализации отказалась, состояние ее здоровья удовлетворительное», – говорится в сообщении.

«Оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили свое циничное отношение к жизни и здоровья мирных жителей», – отметили в пресс-центре ООС.