COVID-19: Когда показана госпитализация

В Министерстве охраны здоровья разработали перечень показаний, когда пациенты с подозрением или подтверждением коронавируса необходима госпитализация. Об этом Центр общественного здоровья сообщил в Facebook.

Так, госпитализация показана больным с подозрением / подтвержденным COVID-19, если:

течение болезни средней тяжести или тяжелое (признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии);

есть клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома;

имеются клинико-лабораторные данные сепсиса и/или септического шока;

есть клинико-лабораторные данные органной/системной недостаточности, кроме дыхательной;

пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и т. д.;

у пациента, независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38°С, которая плохо поддается коррекции.

Пациентам с тяжелым течением подтвержденной COVID-19 обеспечивается мониторинг и коррекция лечебных мероприятий в зависимости от сопутствующих патологических состояний. «Напоминаем! Специфического лечения как и вакцины от COVID-19 пока не существует», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Донецкой области лабораторно подтвердили еще два случая коронавирусной болезни – у жительниц Дружковки и Мирнограда.