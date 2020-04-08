«Если спросят – собака убежала»: Для прогулок в «запретных» парках предлагают в аренду животных (Фото)

С 6 апреля в Украине ужесточили «антикоронавирусные» карантинные меры. В частности, для граждан введен запрет на посещение парков – в данные зоны можно приходить лишь для выгула животных. В результате, в стране появился новый вид бизнеса – «сдам в аренду собаку для выгула в период карантина». Свои особенности есть и на Донбассе, передают «Донецкие новости».

Предложениями об аренде животных пестрят доски объявлений разных регионов. Причем, предлагаются собаки как на «выгул с хозяином», так и без.

Так, Катя из Ровно предлагает «девочку» чихуахуа (1,5 года) и восточно-сибирскую лайку (4 месяца). «За час – 80 грн, поводок – 10 грн. Выгул собак только с хозяином», – уточняет женщина.

Сергей в Одессе за 100 грн в час сдаст в аренду свою питомицу, выгул без хозяина. «Сдам собаку на прокат для прогулок. Собака очень любит гулять, послушная и не кусается. Гулять хочет, но мы не выходим дольше чем на 10 минут (боимся вируса). Рассматривается посуточно при наличии документов и копии прописки. P.s.: всех Гринписовцев прошу идти лесом», – говорится в объявлении.

За 50 грн в час Ира предложит на выбор несколько собак в Запорожье. «Прогулка в присутствии хозяина», – уточняет она.

А вот аренда такс и спаниелей в Запорожье – 100 грн в час. «Так же можно арендовать поводок, всего за 10 грн / час. Берете поводок в руки и гуляете, если спросят – собака убежала», – поясняет Александр.

В Киевской области цены выше. Например, в Белой Церкви Андрей сдаст в аренду с выгулом в присутствии хозяина нескольких собак:

1 час – 250 грн;

2 часа – 450 грн;

3 часа – 650 грн.

«Арендаторов может быть два – каждому по собаке. Перчатки, маски, влажные салфетки обязательно!», – уточняет Андрей.

На Донбассе до уровня аренды четвероногих еще не дошли. По Луганской области подобные объявления вообще отсутствуют, а в Донецкой – «карантинные» предложения все-таки есть. Их особенность – собак не в аренду сдают, а продают или предлагают услуги по выгулу. При этом в сообщениях делается акцент на карантине.

«Собака для защиты и прогулки во время карантина», – акцентирует в своем объявлении от 6 апреля Марина из Краматорска.

Она за 400 долл. продает «подростков немецкой длинношерстной овчарки, возраст 5 месяцев». «Крупные, костистые, привиты», – уточняет заводчик.

Марина прилагает фото отца щенков и самих «подростков»:

«Купи себе друга, и будет с кем гулять в парке несмотря на карантин», – пишет 7 апреля Елена из Мариуполя.

Женщина предлагает купить за 6 340 грн «шикарного, без недостатков, с идеальным прикусом и суперкоротким носиком» 4-месячного чихуахуа шоколадного окраса.

Заводчик Татьяна жителям Мариуполя предлагает за 9 500 грн «минимальчонку чихуахуа», с акцентом, что цена снижена на время карантина. «Очаровательный мальчик чихуахуа, родился 21.01.2020 г. Предполагаемый вес взрослого 1,7-1,8 кг… В туалет приучен на лоток…Такая цена только на время карантина (пока экспорт закрыт). После карантина цена будет гораздо выше», – пишет она.

А мариуполец Глеб предлагает услугу по выгулу собак. «Выгуливаю собак любых пород, главное не агрессивных. Цена договорная, смотря сколько времени нужно выгуливать», – уточняет парень.