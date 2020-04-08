Страх пропадает: В Донецке показали очередь за масками (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке не хватает защитных масок, и когда они появляются в продаже, за ними собираются очереди.

Местные жители в соцсети публикуют фото очереди в магазин в районе ж/д вокзала. Около 30 человек стоят, чтобы приобрести маску за 35 руб. (15 грн по местному курсу на 8.04.2020).

В комментариях люди делятся возмущениями:

Сергей: «Республика очередей. За чем еще не стояли?»;

Елена: «Может, там попутно имбирь с лимоном раздают?»;

Дарина: «Писец, неужели сами себе маску не могут сделать».

Многие обратили внимание, что в очереди не соблюдается дистанция:

Евгения: «А там в очереди все стоят, как я погляжу, на расстоянии 1,5 м. В очереди страх пропадает и исчезает вирус. Давайте собираться в очереди везде. Очередь – панацея от коронавируса!»;

Александр: «Дистанцию не соблюдают, всем штраф»;

Василий: «В этой очереди больше шансов заразиться. А маски нас в школе делать учили».

Напомним, в «ДНР» сообщили о дефиците масок и антисептиков и подорожании некоторых лекарств.