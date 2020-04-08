Коронавирус в «ЛНР»: Несколько сотрудников детсада находятся в инфекционном отделении (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Антраците (Луганская обл.) подтверждено заболевание коронавирусом COVID-19 у воспитательницы детсада. Коллектив дошкольного учреждения находится на домашнем карантине, а непосредственно контактировавшие с женщиной – в инфекционном отделении. Об этом говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

С 4 апреля, после того, как был подтвержден диагноз COVID-19 у воспитательницы одной из групп, детсад №7 «Солнышко» был закрыт, как и все остальные дошкольные учреждения в городе и районе.

В детсаду, как уверяют в «ЛНР», провели дезинфекцию и санобработку – общая площадь составила 1680 кв. м.

Воспитательница была госпитализирована в многопрофильную больницу г. Красный Луч (после переименования – Хрустальный). В ее группе – 5 детей, но обследовать решили всех детей из детсада, всего 32 ребенка.

Все члены коллектива детсада находится на домашнем карантине, а непосредственно контактировавшие с воспитательницей – под медицинским наблюдением. «Все остальные, кто был в общении – они находятся в инфекционном отделении в изоляторе. Всего 6 человек», – заявили в «республике».

В соцсетях местные жители отмечают, что муж заболевшей женщины недавно вернулся из Москвы. Он успел побывать также в г. Красный Луч (Хрустальный) и пгт Горняк.

Ранее сообщалось, что врачи обследуют всех детей из детского сада, где у воспитательницы подтвержден COVID-19.

Напомним, в «ЛНР» запретили выезжать на общественном и личном транспорте из городов Красный Луч (после переименования – Хрустальный) и Антрацит. Также в «ЛНР» показали закрытые города.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube