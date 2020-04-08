«ДНР» не отправляет на самоизоляцию тех, кто выезжал в РФ за паспортом

В «ДНР» разрешили не соблюдать самоизоляцию тем, кто выезжает в РФ за российскими паспортами в составе организованных групп. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на информацию «миграционной службы».

«Граждане ДНР, выезжающие организованными группами на территорию РФ для получения паспорта и обратно, не подлежат обязательному нахождению в режиме самоизоляции», – заявили в «миграционной службе».

В «МВД ДНР» уверяют, что транспорт, перевозящий людей в РФ за паспортами, подвергается необходимой санитарной обработке. «Процедура получения паспорта проходит с соблюдением мер безопасности», – утверждают в «республике».

Напомним, что на неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей «власти республик» продолжают скрывать факты распространения заболевания коронавирусом COVID-19.

Также сообщалось, что в «ДНР» заявили о 6-м случае COVID-19, заболевший мужчина прибыл из Москвы.