На Донетчине ветеран АТО будет выращивать шиповник (Фото)

Бывший военный, ветеран АТО из Константиновки (Донецкая обл.) Геннадий получил бесплатно 2 га земли от государства и планирует выращивать лекарственное растение – шиповник.

Сейчас Геннадий возвел временное жилье, в планах мужчины – построить дом. Крыша будет из соломенных блоков. Выращивать ветеран АТО хочет шиповник.

По словам Геннадия, шиповник можно использовать и в косметологии, и для производства вина, и в иных целях. Это – экологически чистый продукт, который выращивается по особой технологии. Затем его можно перерабатывать или в сыром виде отправлять в Европу, где, по словам ветерана АТО, на шиповник есть спрос.

Обустроиться на месте мужчине помогают его жена и друг, у которого рядом также 2 га земли.

На этой неделе ветеран АТО планирует засадить 1-й гектар земли. Сейчас ждет доставку посадочного материала.

Также Геннадий с женой уже высадили сад: 19 деревьев (яблони и персики). А еще – клубнику, которая уже скоро начнет дозревать.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»