RU
Все новости

На Донетчине ветеран АТО будет выращивать шиповник (Фото)

08.04.20 09:49
Скриншот видео
Скриншот видео

Бывший военный, ветеран АТО из Константиновки (Донецкая обл.) Геннадий получил бесплатно 2 га земли от государства и планирует выращивать лекарственное растение – шиповник.

Сейчас Геннадий возвел временное жилье, в планах мужчины – построить дом. Крыша будет из соломенных блоков. Выращивать ветеран АТО хочет шиповник.

По словам Геннадия, шиповник можно использовать и в косметологии, и для производства вина, и в иных целях. Это – экологически чистый продукт, который выращивается по особой технологии. Затем его можно перерабатывать или в сыром виде отправлять в Европу, где, по словам ветерана АТО, на шиповник есть спрос.

Обустроиться на месте мужчине помогают его жена и друг, у которого рядом также 2 га земли.

На этой неделе ветеран АТО планирует засадить 1-й гектар земли. Сейчас ждет доставку посадочного материала.

Также Геннадий с женой уже высадили сад: 19 деревьев (яблони и персики). А еще – клубнику, которая уже скоро начнет дозревать.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк