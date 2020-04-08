Можно ли в магазин и на дачу: В Кабмине разъяснили ограничения для пенсионеров

Согласно усиленным карантинным ограничениям, которые вступили в силу с 6 апреля, люди старше 60 лет должны сейчас находиться дома на самоизоляции. Как часто выходить на улицу – решают сами пенсионеры, но делать это нужно, строго соблюдая санитарные рекомендации. Об этом говорится в разъяснениях правительства к постановлению №211, опубликованных пресс-службой Кабинета министров Украины.

В правительстве, в частности, отмечают, что пожилым людям, находящимся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины, аптеки и другие места торговли, расположенные на расстоянии не более чем 2 км от места самоизоляции. Они также должны придерживаться масочного режима и иметь при себе удостоверение личности.

«Частоту выхода на улицу контролирует сам человек при условии соблюдения рекомендаций, но делать это как можно реже и планировать закупки на более долгий временной период. А наличие документов позволит проверить, не должен ли он быть на самоизоляции или обсервации, а также не нарушил ли он разрешенное расстояние в 2 км от определенного места самоизоляции. Контроль за соблюдением этих правил осуществляют структурные подразделения МВД», – говорится в разъяснениях.

В то же время одиноким пенсионерам предлагают обратиться в управление (отдел) социальной защиты населения по месту жительства с просьбой помочь организовать приобретение и доставку продуктов питания и лекарств социальными работниками.

Что касается поездок на дачу или в другое место самоизоляции, рекомендуется выбрать одно место изоляции и не менять его до 24 апреля. «Однако, если вы решите разово поехать на дачу частным авто, потому что выбрали именно ее местом изоляции – вы можете это сделать», – уточняют в Кабмине.

Для пенсионеров, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры или осуществляют мероприятия по борьбе с COVID-19, и при этом не могут работать удаленно, – предусматривается исключение.

«Тогда вы неуклонно должны придерживаться рекомендаций по масочному режиму, социальной дистанции в 1,5 м, наличии удостоверения личности и свидетельства с места работы. Во всех остальных случаях ваш работодатель должен перевести вас в режим удаленной работы в определенном вами месте самоизоляции или предоставить отпуск на период действия карантина», – отмечают в правительстве.

Чтобы не выходить на улицу для оплаты жилищно-коммунальных услуг, пенсионерам предлагают пользоваться дистанционными и онлайн-сервисами или оплачивать услуги ЖКХ через почтальонов, которые доставляют пенсии и социальную помощь.