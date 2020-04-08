ООН отправила на неподконтрольный Донбасс помощь для борьбы с COVID-19

В ООН подтвердили доставку гуманитарного груза в неподконтрольный украинскому правительству Донецк. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ООН Стефана Дужарика, передает «Голос Америки».

«Совместный конвой ООН, Всемирной организации здравоохранения, Агентства ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции доставил груз медицинских препаратов на неконтролируемую правительством территорию Украины. Груз, предоставленный с целью преодоления пандемии, прибыл в Донецк в пятницу (3 апреля – ред.)», – говорится в сообщении.

В составе груза, в частности, находились 14 тыс. предметов индивидуальной защиты для медиков, предметы по уходу за детьми на 1250 семей.

При этом в ООН отмечают, что соответствующий план гуманитарной поддержки недофинансируется, из 192 млн долл. необходимых средств профинансировано всего 5%.