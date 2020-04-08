Пожар на Донетчине: Пострадала женщина

В Мариуполе сегодня утром, 8 апреля, в результате пожара пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В 4:48 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Варшавская в Мариуполь.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что пожар произошел в одноэтажном жилом доме.

«В результате пожара пострадала женщина, 1979 года рождения. Она была госпитализирована в ожоговое отделение ГБ №1 г. Мариуполь в удовлетворительном состоянии. Пожар был локализован в 05:10 и ликвидирован в 5:35. От Главного управления привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина возникновения пожара устанавливается», – сказано в сообщении ГСЧС.