Реинтеграция неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма не может отойти на второй план, – Разумков

Вопрос возвращения временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса и Крыма постоянно находится в повестке дня власти, несмотря на существующие проблемы глобального кризиса. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

«У меня нет ощущения, и я понимаю, что это не так, что вопрос возврата временно оккупированных территорий, как Донбасса, так и Крыма, как и завершение войны может отойти на второй план. Это один из ключевых вопросов и ключевых проблем, которые предстоит решать нашему государству», – сказал Разумков.

Он отметил, что вопрос реинтеграции территорий «постоянно находится в топе», несмотря на то, что сейчас важны также проблемы коронавируса и глобального экономического кризиса.

«Есть ли дополнительные возможности сегодня? Я думаю, что возможности есть всегда, их надо искать, использовать. Не всегда об этом нужно говорить публично, иногда не публично. Власть этими вопросами будет заниматься», – добавил спикер ВР.