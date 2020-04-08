Канада потребует надлежащего расследования катастрофы самолета МАУ в Иране, – советник Трюдо

Канада приложит все усилия для обеспечения надлежащего расследования и поддержки родственников жертв авиакатастрофы самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) в Иране. Об этом в интервью CBC News сказал спецсоветник премьер-министра Канады Джастина Трюдо по вопросам этой авиакатастрофы Ральф Гудейл, пишет «Укринформ».

«Мы не будем жалеть усилий. Канада не успокоится, пока не будет проведено надлежащее расследование, обеспечена прозрачность и необходимая подотчетность – и пока не выплатят соответствующую компенсацию родственникам», – подчеркнул он.

Бывший министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл был назначен Джастином Трюдо на должность советника в конце марта. Кроме контроля за ходом расследования и выплатой компенсаций властями Ирана, Гудейла также уполномочили разработать принципы, которыми будет руководствоваться Канада, реагируя на возможные международные авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что 8 января авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране. После утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета, из которых ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв, Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.