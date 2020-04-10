В «ЛНР» сообщили, кому разрешили покидать карантинную зону (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Антраците (Луганская обл.) выдали специальные пропуска ряду людей, разрешая покидать карантинную зону.

Как уверяют в «ЛНР», такой пропуск позволяет выехать из города и въехать в город «если есть у людей крайняя необходимость». В частности, возможность покинуть карантинную зону предоставлена людям, которым нужно выехать на лечение в больницы в Луганск.

Также пересекать черту города разрешили частным предпринимателям, которые занимаются торговлей продовольственными товарами и медикаментами.

Кроме того, в «республике» утверждают, что на установленных блокпостах люди из иных населенных пунктов, которые работают на предприятиях торговли, в аптеках и «спецслужбах» в Антраците, должны показать удостоверение личности – и тогда их пропустят. Сообщается, что через блокпост можно проехать на личном транспорте, велосипеде или пройти пешком.

Напомним, в «ЛНР» запретили выезжать на общественном и личном транспорте из городов Красный Луч (после переименования – Хрустальный) и Антрацит. Также в «ЛНР» показали закрытые города.

Ранее сообщалось, что врачи обследуют всех детей из детского сада, где у воспитательницы подтвержден COVID-19. Коллектив дошкольного учреждения находится на домашнем карантине, а непосредственно контактировавшие с женщиной – в инфекционном отделении.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube