Сводка из зоны ООС за 7 апреля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 10 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, также в ходе обстрелов был использован беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал украинские позиции:

вблизи Каменки – из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Марьинки и Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в окрестностях Опытного – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также 7 апреля, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, НВФ совершили обстрел гражданского автомобиля у Красногоровки. С помощью БПЛА противник сбросил гранату ВОГ-17 рядом с транспортным средством одного из отечественных центральных телеканалов. К счастью, никто из журналистов и военнослужащих не пострадал.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ осуществляли обстрелы с применением минометов. Противник открывал огонь из минометов калибром 120 мм по окрестностям Новотошковского и Новозвановки, из минометов калибром 82 мм – по позициям у Новоалександровки и у Попасной.

8 апреля после полуночи НВФ из минометов калибром 82 мм обстреляли украинские позиции у Павлополя в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». А под утро противник открыл огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям у Марьинки.

В штабе также отметили, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики сегодня утром из минометов калибром 120 мм обстреляли поселок шахты "Трудовская" на западе Донецка. Кроме того, с 05:25 до 05:50 силовики Киева обстреляли территорию вблизи участка разведения сил и средств "Петровское – Богдановка" к югу от Донецка. Были выпущены 2 мины калибром 120 мм, 20 гранат из АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие».

В «ДНР» также сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 90 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы "Вольво-центра", поселка шахты "Трудовская", села Васильевка, поселка Крутая Балка; на горловском направлении – районы поселков шахты им. Гагарина и Широкая Балка. При обстрелах применялась гаубичная артиллерия калибром 122 мм, минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на период публикации материала не обнародовали.