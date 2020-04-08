Коронавирус в Украине: 206 заболевших за сутки, 2 новых случая на Донетчине

За минувшие сутки в Украине зарегистрировано 206 новых случаев коронавирусного заболевания. Из них 20 случаев – среди детей, есть также и заболевшие медработники. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Всего с начала эпидемии лабораторно подтверждено 1668 случаев заболевания COVID-19, выявлено 7205 человек с подозрением на коронавирус.

Замглавы Минздрава сообщил, что больше всего новых случаев заболевания за минувшие сутки зарегистрировано в Ивано-Франковской (38), в Днепропетровской (26), в Черновицкой (26) и в Киевской (23) областях.

Отметим, в Донецкой области зарегистрировано 2 новых случая COVID-19 (всего 11), в Луганской области новых случаев пока не зафиксировано (всего 3).

По словам Ляшко, за минувшие сутки в учреждения здравоохранения с коронавирусной инфекцией госпитализированы 66 человек, в том числе 3 человека в критическом состоянии. В числе госпитализированных есть 3 детей.

«Наша динамика показывает, что больше всего госпитализация больных с коронавирусной болезнью происходит на 3-7-й день с момента появления симптомов. При этом анализ показал, что увеличение количества дней от момента появления симптомов до момента госпитализации не влияло на число людей, которые нуждаются в интенсивной терапии. Но мы призываем при появлении симптомов сразу обращаться к врачам, самолечение здесь недопустимо», – сказал Ляшко.

Он также сообщил, что всего в учреждениях здравоохранения находятся 757 человек с коронавирусной болезнью, из них 37 детей. В критическом состоянии – 33 человека. На амбулаторном лечении находятся 824 пациента. Выздоровели 35 человек с начала эпидемии.

За минувшие сутки умерли 7 человек, из них четверо – в Ивано-Франковской области.

Показатель летальности на сегодня в Украине составляет 3,1%, всего зафиксировано 52 летальных случая COVID-19.