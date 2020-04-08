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В «ЛНР»: В Брянке экскаваторы работают на копанке (Фото)

08.04.20 10:51
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

В неподконтрольной украинским властям Брянке (Луганская обл.) в черте города оборудована копанка. Об этом говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

Копанку оборудовали на территории бывшей шахты им. Дзержинского, рядом с городским кладбищем. 4 экскаватора работают там в полную мощность.

На место выезжали специалисты «отдела землеустройства и архитектуры», которые факт проведения работ зафиксировали. Никто из работников на контакт не пошел. Сообщается, что «полученные данные были переданы правоохранительным органам и в администрацию».

Сейчас специалисты подсчитывают сумму ущерба, исходя из которой, как уверяют в «республике», будет назначен штраф для нарушителей. При этом отмечается, что «субъект деятельности установлен не был».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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