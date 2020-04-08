В «ДНР» на пожаре погибли мужчина и женщина

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) во время пожара погибли 2 человека.

Как сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», 7 апреля произошел пожар в однокомнатной квартире на 5-м этаже 5-этажного жилого дома по ул. 60 лет СССР.

В результате пожара погибли 2 человека: мужчина 1959 года рождения и женщина, анкетные данные которой устанавливаются.

«Спасателями ГПСО г. Енакиево из квартиры на 5-м этаже были спасены 2-е людей: звеном ГДЗС по лестничному маршу вынесли под руки мужчину 1971 года рождения, а по автолестнице с балкона квартиры спустили женщину 1972 года рождения. Спасенные были переданы сотрудникам скорой помощи, после оказания медицинской помощи от госпитализации отказались», – утверждают в «ДНР».

«Пожаром уничтожены вещи и мебель на площади 24 кв. м, закопчены стены. Причина пожара устанавливается», – уверяют в «республике» и добавляют, что к тушению пожара привлекались 8 единиц техники и 27 сотрудников «МЧС».