На Луганщине начали выдавать социальные продуктовые наборы

В Луганской области начали выдавать продуктовые наборы социально уязвимым категориям людей. Работники территориальных центров социального обслуживания и волонтеры доставят первые 2 тыс. наборов людям старше 80 лет и людям с инвалидностью, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Как отмечается, в области с 3 апреля началась реализация совместного проекта Минисоцполитики Украины и национальной сети продуктовых магазинов «АТБ» по обеспечению продуктовыми наборами одиноких граждан – пожилых людей, прежде всего, в возрасте старше 80 лет, и людей с инвалидностью.

«Всего будет поставлено более 16 тыс. наборов, общий вес груза составляет почти 146 тонн. Работники территориальных центров социального обслуживания, центров предоставления социальных услуг области и волонтеры в течение апреля доставят продуктовые наборы весом 9 кг до дверей каждого дома», – сообщили в Луганской ОГА.

На сегодня терцентры уже получили более 2 тыс. наборов и начали выдавать их жителям Новоайдарского, Марковского, Попаснянского, Сватовского районов, городов Лисичанск и Рубежное, Марковской, Краснореченской, Чмыровской и Подгоровской ОТГ.