В плену перешел на сторону противника: Полковника ВСУ приговорили к 13 годам тюрьмы

За государственную измену полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорен к 13 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Сообщается, что Шевченковский районный суд г. Киева признал виновным в государственной измене и создании террористической группы (ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3 УК Украины) полковника ВСУ и назначил наказание – 13 лет лишения свободы с лишением воинского звания.

«Установлено, что военнослужащий, находясь в плену с 25 августа 2014 года на неподконтрольной украинской власти территории в Донецке, вступил в состав разведывательного управления незаконного вооруженного формирования РФ и занимал должность так называемого "заместителя начальника 1-го отдела по аналитической работе". Это подразделение "ДНР" было создано и контролировался должностными лицами ВС РФ, ФСБ РФ и представителями власти страны-оккупанта на неподконтрольной территории Донецкой области», – сообщили в Офисе генпрокурора.

Судебный процесс над полковником Вооруженных сил Украины длился с августа 2017 года.

«В суде доказано, что он собирал разведывательную информацию о передвижениях сил и средств украинских военных подразделений, задействованных в проведении антитеррористической операции на востоке Украины, допросах других пленных украинских военнослужащих и исполнял еще ряд преступных функций. Он действовал умышленно и осознавал, что такая деятельность нанесет ущерб государственной безопасности Украины», – отметили в пресс-службе.

В Офисе генпрокурора также сообщили, что публичное обвинение поддерживали прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора, а досудебное следствие проводилось Главным следственным управлением СБУ.