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В Часов Яре волонтеры наладили изготовление защитных масок (Фото)

08.04.20 10:59
Фото: UNHCR Artem.Hetman
Фото: UNHCR Artem.Hetman

В Часов Яре (Донецкая обл.) волонтеры наладили пошив защитных масок и передали первую партию медработникам, правоохранителям и сотрудникам коммунальных служб. Об этом сообщил руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин на своей странице в Facebook.

«Первая партия масок, отшитых волонтерами из числа местной громады, материалы и оборудование для изготовления которых были предоставлены Гуманитарной миссией "Пролиска" при финансовой поддержке Aгентства ООН по делам беженцев в Украине, передана медицинским работникам, сотрудникам коммунальных и стратегических учреждений города», – написал Каплин.

По его словам, за предыдущую и начало текущей недели «Пролиска» вместе с полевыми офисами УВКБ ООН поддержали 14 инициативных групп в громадах вдоль линии разграничения на Донбассе (Новгородское, Луганское, Светлодарск, Станица Луганская, Счастье, Золотое, Петропавловка, Свободное, Марьинка, Ласточкино, Передельское, Пшеничное, Крымское и Попасная).

«Им были предоставлены ткань, материалы, фурнитура, а также инструменты и швейное оборудование для изготовления масок для своих громад, в которых из-за ажиотажа, спровоцированного пандемией СOVID-19, пропали из ассортимента маски в местных аптеках», – добавил Евгений Каплин.

Волонтеры, задействованные для изготовления масок, обеспечены средствами индивидуальной защиты, вплоть до специальных костюмов.

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