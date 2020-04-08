Принятые сейчас карантинные меры могут служить поддержкой инициатив по ВПЛ, – правозащитница

На период «антикоронавирусного» карантина в Украине отменен ряд проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), продолжается выплата пенсий и соцпособий без ранее обязательной идентификации. Но карантин когда-нибудь закончится… А с ним – и эти послабления.

При этом реализация мер, действующих во время карантина (и спустя 30 дней после) станет основой для предложений по пересмотру нормативно-правовых актов и практики, применимой к ВПЛ. Об этом «Донецким новостям» рассказала правозащитница, юрист Громадського холдингу «Група впливу» («Группа влияния») Мария Красненко.

По ее словам, сейчас следует четко понимать, что на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, а также в течение 30 дней со дня его отмены, запрещается ряд мероприятий, касающихся проведения проверок по месту жительства, решение комиссий принимается без акта обследования материально-бытовых условий. И, самое главное – продолжаются все социальные выплаты и пенсии.

«Отмечу еще раз, что речь идет именно о периоде действия карантина и 30 дней после его окончания. Это означает, что по окончании – будут восстановлены все меры, которые были применимы в отношении переселенцев», – сообщила Красненко.

Однако, отметила юрист, можно сказать однозначно, что реализация мер, действующих во время карантина (и спустя 30 дней после) станет основой для предложений по пересмотру нормативно-правовых актов и практики, применимой к ВПЛ. «Поэтому перед органами государственной власти (в частности – путем побуждения их общественными организациями) стоит задача оценки принятых мер. С возможностью на их основании пересмотреть регулирование», – объяснила она.

«Еще раз отмечу, что принятые сейчас меры однозначно могут служить поддержкой инициатив по ВПЛ и жителям неподконтрольных территорий. Но, к сожалению, пока стоит вопрос не о мерах "после карантина", а о реализации тех мер, которые являются предусмотренными законом, однако не реализованными на местах», – подчеркнула Красненко.

По словам юриста, правозащитники фиксируют проблемы с выплатами социальных выплат и пенсий, требования подачи заявлений на продление выплат и даже – проверки. «Подобное еще раз говорит о "медлительности" вертикали и об отсутствии "воли" на центральном уровне исполнительной ветви власти», – резюмировала Красненко.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Когда карантин закончится: Сохранят ли нынешние послабления для переселенцев».