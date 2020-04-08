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В Мариуполе вынесено второе судебное решение за нарушение правил карантина

08.04.20 11:13
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе вынесено второе судебное решение за нарушение правил карантина, обязывающее нарушителей уплатить штраф. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Орджоникидзевский районный суд Мариуполя принял решение за нарушение правил карантина людей, которое обнаружили полицейские. Реализатор кафе оштрафован на 17 тыс. грн», – сообщили в пресс-службе.

Полиция установила, что жительница Мариуполя не прекратила работу кафе в период карантина и продолжила принимать посетителей. Своими действиями продавец допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил.

«Женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение правил карантина людей", на нее наложен административный штраф в размере 17 тыс. грн», – процитировали в пресс-службе позицию суда.

Кроме того, в ходе проверки заведения сотрудники сектора превенции Левобережного отделения полиции обнаружили среди товаров 120 бутылок фальсифицированного алкоголя.

В отношении женщины также составлен административный материал по ч. 3 ст. 156 КУоАП (Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями).

В пресс-службе также напомнили, что на прошлой неделе в Донецкой области суд наложил более 100 тыс. грн штрафов на нарушителей карантина. В частности к ответственности привлечен руководитель потребительского кооператива в Приморском районе Мариуполя, которого суд обязал выплатить 34 тыс. грн.

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