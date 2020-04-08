Кадровая политика, борьба с COVID-19: Эксперты оценили деятельность Зеленского (Инфографика)

Эксперты низко оценили деятельность президента Украины Зеленского в сфере кадровой политики, и нейтрально – в сферах коммуникации с обществом и борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 апреля во время онлайн-брифинга по случаю презентации нового проекта Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива «Политический квартал: январь-март 2020» рассказал политический аналитик фонда Андрей Сухарина.

По его словам, «Политический квартал» – это новый проект Фонда «Демократические инициативы». Его целью является исследование и мониторинг, насколько эффективно украинское правительство, украинский президент осуществляют свою деятельность, а также формулирование прогнозов и тенденций – что нас ожидает в будущем.

Аналитик отметил, что в рамках исследования оценивалась эффективность деятельности президента, так как новое правительство работает еще недолго.

«Мы просили экспертов оценить эффективность деятельности президента Зеленского по шкале от 1 до 5, где 1 – очень плохо и неэффективно, а 5 – очень эффективно», – сообщил Андрей Сухарина.

«В разных сферах мы получили разные оценки, но они преимущественно низкие», – добавил эксперт.

Относительно нейтральными, по его словам, можно назвать оценки, касающиеся коммуникации с обществом и борьбы с COVID-19. Деятельность по урегулированию конфликта на Донбассе оценена на 1,9 баллов.

«Самая плохая ситуация – с кадровой политикой. Кадровая политика президента оценена на 1,5, что является очень низким показателем», – сообщил аналитик.