Коронавирус в армии: В ВСУ подтвердили 5 случаев заболевания

В Вооруженных силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания COVID-19, из них 1 летальный. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

«На 07:00 8 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный», – говорится в сообщении.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 118 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, – 19 человек.

«Новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, который с 3 апреля находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом. Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы», – сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Как отмечается, контактировавшие с заболевшим военным люди находятся на самоизоляции.

Напомним, 6 апреля от коронавирусного заболевания умерла женщина–работник одной из воинских частей в Ивано-Франковской области.