Упал с лестницы: На Донетчине мужчина напоролся на металлическую трубу

В Славянске (Донецкая обл.) во вторник, 7 апреля, бойцы ГСЧС спасли мужчину, который при падении с лестницы напоролся на металлическую трубу. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«7 апреля в 17:00 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о несчастном случае, который произошел на ул. Курортная в г. Славянск Донецкой области. Во время хозяйственных работ пожилой мужчина упал с лестницы и напоролся на металлическую трубу», – сообщили в ГСЧС.

Бойцы 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые выехали на место происшествия, с помощью гидравлического резака срезали металлическую трубу и передали пострадавшего мужчину работникам «скорой».

От Главного управления привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники.