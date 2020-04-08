«Если не вернемся до 1 июня»: В Минобразования рассказали о завершении учебного года

Если из-за продления карантина учебный процесс в школах не возобновится до 1 июня, – период на корректирующее обучение будет в сентябре. Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий в интервью «ЛІГА.net».

«Учебный год в Украине продолжается от 1 сентября и должен закончиться не позднее 1 июля. Учебные планы школ в основном рассчитаны до конца мая», – отметила Мандзий.

По ее словам, после карантина нужно найти время, чтобы понять ситуацию по конкретному предмету в конкретном классе конкретной школы. Корректирующее обучение – исключительно в пределах компетенции школы и учителя.

«Но это не значит, что к 1 июля все дети без исключения будут сидеть за партами. Дети сейчас действительно работают, как и учителя. Если мы не возвращаемся в школы до 1 июня, это означает, что период на корректирующее обучение будет в сентябре», – сказала и.о. министра.

Она рассказала, что в данное время организовано дистанционное обучение в 15 106 школах, но условия у всех разные, и единый подход не сработает.

«Важнейшая проблема, которая возникла – проблема с техническими возможностями доступа к интернету учениками и учителями. Если учителя освоили инструменты дистанционного обучения, можно сказать, в процессе, то технические моменты сейчас не можем решить. Знаю об успешном примере взаимодействия в школе, когда учителям позволяли брать ноутбуки из школы домой, чтобы проводить дистанционное обучение», – отметила Мандзий.

Он также сказала, что в Украине осталось 3% школ, не имеющих доступа к интернету. Но все учатся сейчас дистанционно из дома, поэтому в Минобразования не могут посчитать, сколько учителей и учеников не имеют физического доступа к сети.

«У нас больше 437 тыс. учителей и более 4 млн учеников. Проводить мониторинг технических возможностей точно сейчас не будем», – подчеркнула Мандзий.

И.о. министра добавила, что дистанционное обучение во время карантина – это вызов для всех, и проблемы, которые есть в Украине, существуют и в других странах.